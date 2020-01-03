زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر يهز شرق اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته الأولية 9ر5 درجة على مقياس ريختر، شرق اليابان اليوم /الجمعة/، دون وقوع أية إصابات أو أضرار.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة مقاطعة تشيبا، بدون أن تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/.



وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات في الجزء الجنوبي من ايباراكي والجزء الشمالي الشرقي من تشيبا. وشعر السكان بالهزة عبر منطقة واسعة من وسط اليابان إلى شمال شرق اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.



وفي وقت متزامن تقريبًا مع الزلزال، أصدرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان تحذيرًا من الزلزال الطارئ، قائلة إن الزلزال الذي بلغت شدته ما يصل إلى أقل من 5 درجات قد يضرب شرق اليابان وحذرت سكان المنطقة للاستعداد لهزة قوية.