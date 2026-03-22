اتظلمت في مانشستر.. أول تعليق من هويلوند بعد رحيله عن اليونايتد

قال راسموس هويلوند إن وسائل الإعلام رسمت صورة لم تكن دقيقة تماماً عن سعادته في مانشستر يونايتد.

انضم المهاجم الدنماركي إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا في صفقة قُدّرت قيمتها بـ 72 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023.

وعانى هويلوند من أجل أن يكون مصدر تهديد مستمر على المرمى في أولد ترافورد، حيث سجّل 26 هدفًا فقط في 95 مباراة في جميع المسابقات خلال أول موسمين له.

وقرر مانشستر يونايتد إعارة هويلوند إلى نابولي لموسم 2025-2026، ومنذ عودته إلى إيطاليا، سجّل 14 هدفًا في 37 مباراة.

لكن هويلوند يشعر أن الطريقة التي وُصفت بها تجربته في مانشستر لم تعكس حقيقة أدائه.

وفي حديثه لقناة TV2 Sport، قال هويلوند: "كنت سعيدًا باللعب في مانشستر".

وواصل: "للإعلام تأثير كبير في عالم كرة القدم، ومن الصعب ألا يتأثر به المرء".

أكمل: "لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير، ولذلك أؤكد دائمًا على أهمية عدم المبالغة في التفاؤل، وعدم الاستسلام لليأس".

يشارك هويلوند ضمن تشكيلة المنتخب الدنماركي المُستعدة لمباراة نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم ضد مقدونيا الشمالية يوم الخميس.

وفي حال فوزهم في هذه المباراة، سيتأهلون لمواجهة إما جمهورية إيرلندا أو جمهورية التشيك للتأهل إلى البطولة.

وأتم: "أعلم أن الإعلام، وخاصة في الدنمارك، صوّر كل شيء على أنه سيء للغاية،