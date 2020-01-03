الحرب العالمية الثالثة.. #worldwar3 يجتاح تويتر فى العالم

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج "#worldwar3" "الحرب العالمية الثالثة صباح اليوم الجمعة حيث احتل الهاشتاج المرتبة الأولى فى مصر .





وجاء ذلك بعد مقتل "قاسم سليمانى" الجنرال الإيرانى قصفًا بالطائرات الأمريكية فى بغداد وتوترت العلاقات بين إيران وأمريكا بعد تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية التى أفادت أن «الجيش وبناء على تعليمات الرئيس قتل قاسم سليماني وذلك كإجراءٍ دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج» مُحملًا فيلق القدس المسؤولية عن مقتلِ مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف.





وجاءت التغريدات كالتالى:

-#worldwar3 بالمناسبة في مقطع انتشر بعام 2018 لشخص يقول أن اسمه مايكل فيليبس ويدعي أنه ولد في 2043 وأنه يعرف بعض أكبر التهديدات التي ستحدث في المستقبل قبل أن يسافر عبر الزمن، ومن أهم الأحداث اللي ذكرها هي الحرب العالمية الثالثة في عام 2020.





-سقوط جنرال المليشيات الإيرانية المجرم قاسم سليماني علي يد الامريكان ،اللهم أضرب الظالمين بالظالمين#worldwar3.





-حرب بين إيران وأمريكا وأرض النزال العراق ، وحرب بين مصر وحلفائها وتركيا وحلفائها وارض النزال ليبيا ، عن أي حرب عالمية تتحدثون إنها إبادة عالمية للعرب #worldwar3



