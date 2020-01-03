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رياضة

بعد تألقه أمام أسوان.. الزمالك يوقع عقدا مع نجم فريق الناشئين لمدة 4 سنوات

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:38 م
أحمد عيد مع مصطفى
أحمد عيد مع مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى
وقع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، علي عقود حسين فيصل مواليد 99 وأحمد عيد مواليد 2001 لاعبي فريق الناشئين بالزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد أمير مرتضى أن مجلس إدارة النادي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين ويوفر له الدعم الكامل باعتبار أنهم مستقبل النادي، مشيدا بمستوى احمد عيد الظهير الأيمن أمس الخميس في مباراة أسوان بالدوري الممتاز.

وشارك أحمد عيد أمس بالتشكيل الأساسي للفريق في مواجهة أسوان وقدم أداء مميزا نال إشادة الجهاز الفني.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالها الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 7

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