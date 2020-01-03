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محافظات

طقس سيئ وعواصف ترابية ورياح تضرب القليوبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:03 م
طقس سيئ وعواصف ترابية
طقس سيئ وعواصف ترابية ورياح تضرب القليوبية
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إبراهيم الهوارى
حالة من الطقس السيئ ضربت محافظة القليوبية مساء اليوم حيث شهدت المحافظة عواصف ورياح شديدة محملة بالأتربة.

كما تسببت سوء الأحوال الجوية فى عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب شدة بردة الجو وتسببت سرعة الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض القرى بسبب سقوط بعض الأسلاك التى تمدها بالكهرباء.

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.

ووجه محافظ القليوبية بتواجد سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور على الطرق الرئيسية الزراعي والحر "بنها - شبرا"، والإقليمي للحد من الحوادث ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لاى سقوط أمطار.
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