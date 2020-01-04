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ديني

تفسير حلم ولادة البنت.. معبر رؤى يوضح| فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:14 ص
تفسير حلم ولادة البنت
تفسير حلم ولادة البنت
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عبدالله سليم
تفسير حلم ولادة البنت.. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن خلفة البنات في المنام تعني استجابة دعوة وصلاح حال الإنسان، مؤكدًا أن الأنثى في المنام تعني البشرى؛ لقول الله تعالى: « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58)» النحل.


وأضاف«الفواخري» خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم ولادة البنت التي تأكل وتكبر ؟ أن إنجاب الأطفال رزق وهبة لقول الله تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»الشورى.

وأوضح أن رؤية البنت التي أنجبتها تأكل وتكبر تفسيرها أنها دعوة سيستجيب لها الله دعوة عظيمة، مضيفًا أن من أسباب استجابة الدعاء؛ كثرة الصلاة على النبي قبل الدعاء وبعده؛ لأن الله يستجيب دعاء العبد بالصلاة على النبي، فهو أرجى لقبوله.

تفسير رؤية الميت ينام
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد قال إن رؤية الإنسان نفسه مسافرًا؛ معناه الرزق؛ لقوله تعالى: «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ» المزمل، وقوله تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)»المٌلك.

وأوضح«الفواخري» ردًا على سؤال: ما تفسير رؤية الميت ينام؟ أن رؤية الميت نائمًا تعني أنه في مكان مرتاح فيه وفيه الاطمئنان؛ لقوله تعالى «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ» الأنفال.

وأوضح أن هذه الراحة والاطمئنان تدل على رضا الله عن هذا الميت، مضيفًا أن رؤية النائم نورًا في منامه؛يعني الهداية والتوفيق من الله، وأن المكان المظلم يعني أن الإنسان يسير في حالة بعد عن الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)» البقرة.
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