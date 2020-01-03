الطقس السيئ يضرب المحافظات.. الثلوج تكسو مطروح.. والرياح تسقط الأشجار.. والأمطار تملأ الشوارع

شهدت محافظات الجمهورية خاصة الدلتا والسواحل الشمالية حالة من الطقس السيئ، والذي تضمن سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى الثلوج في مطروح علاوة على الرياح القوية.



أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية

اجتاحت سواحل الإسكندرية اليوم الجمعة طقس سيئ وأمطار غزيرة ورياح شديدة يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، في ثان أيام نوة رأس السنة المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.



ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



من جانبها قررت سلطات ميناء الإسكندرية، إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، على رفع مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ من درجة الاستعداد، مع اليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.



نوة عيد الميلاد.. هطول أمطار على قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس، وذلك تأثرًا بنوة عيد الميلاد.



ودفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.



ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.



هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة بشوارع وميادين الغربية ورفع حالة الطوارئ

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.



ورفعت غرفة عمليات محافظة الغربية، حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وتم رفع درجة الاستعداد بسيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب تحسبا لسقوط امطار.



كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح الشديدة أو حال سقوط أمطار.



ثلوج وأمطار غزيرة .. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد

تشهد محافظة مطروح، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، تساقط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة واشتدت غزارتها على مدن الساحل الشمالي.



وشهدت مدينة سيدى برانى تساقط كثيف للثلوج خاصة فى منطقة ابوكويله بالإضافة الي تساقط كميات كبيرة من الأمطار والتي استقبلها الأهالي بسعادة كبيرة لملء آبارهم والتي تعد مصدر مياه الشرب و لاستخدامها في الري الزراعات وتربية الثروة الحيوانية.



كما شهدت مدينتي سيدي براني والسلوم اشارات قويه للبرق ناتجه عند تكاثر السحب الرعديه والتي تتجة للداخل ناحية مدينة مرسى مطروح.



وتسببت الأمطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع، خاصة التي تخلو من وجود صرف بها كما قلت حركة السفر من مطروح الي المحافظات الأخرى بسبب سوء أحوال الطقس .



بسبب شدة الرياح .. سقوط شجرة وقطع أسلاك الكهرباء بطوخ

سبب الطقس السيء بالقليوبية وشدة الرياح وسوء الاحوال الجوية في سقوط شجرة بطريق "طوخ- شبين القناطر" بطريق المعهد الديني.



وتسبب ذلك في قطع أسلاك الكهرباء ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها دون خسائر بالأرواح وجاري اتخاذ كافة التدابير اللازمة وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى المكان وجرى إخطار شركة الكهرباء بطوخ لاتخاذ اللازم.



من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.



ووجه محافظ القليوبية بتواجد سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور على الطرق الرئيسية الزراعي والحر "بنها - شبرا"، والإقليمي للحد من الحوادث ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لاى سقوط أمطار.