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مرأة

بعد تعرض مي حلمي له.. 3 أعراض تنذرك بحدوث الإجهاض

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:50 م
إجهاض مي حلمي
إجهاض مي حلمي
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آية التيجي
بعد إعلان الفنان محمد رشاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها، فسوف نقوم بذكر بعض المعلومات عن الإجهاض.

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يعد الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بـ الإجهاض، ولكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر، حيث أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للإجهاض في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل.

وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.

وتتضمن علامات الإجهاض وأعراضه، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي:

1- النزف والتبقيع المهبلي.
2- ألمًا أو تقلصًا في البطن أو أسفل الظهر.
3- نزول سوائل وأنسجة من المهبل.

وفي حالة مرور أنسجة جنينية من المهبل، يجب ان تضعه السيدة في حاوية نظيفة، وتحضره إلى الطبيب أو إلى مكتب الرعاية الصحية أو المستشفى لتحليله، وذلك لمعرفة سبب الإجهاض.

ويمكن أن يحدث لمعظم النساء في الثلث الاول من الحمل من النزيف والتبقيع المهبلي، وبالرغم من ذلك يكمل الحلم بشكل طبيعي، حيث إنها حالة شائعة، إلا أنه في الحدوث ذلك يجب الذهاب إلى الطبيب والمتابعة مع على الفور.
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