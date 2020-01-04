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رياضة

نجوم الهلال بعد إقصاء الفيصلي: البطولة الغالية من نصيبنا

السبت 04/يناير/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد نجوم الهلال، صعوبة الفوز الذي حققه الزعيم أمام مضيفه الفيصلي بركلات الترجيح 6 ـ 5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، والتأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتخطى الهلال نظيره الفيصلي بشق الأنفس، ضاربا موعدا مع الاتفاق في دور الثمانية بكأس الملك.

وغرد سالم الدوسري نجم الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عقب المباراة: "الحمد لله، ألف مبروك يا زعماء.. وإن شاء الله القادم أجمل".

وأعقبه، عبد الله الحافظ مدافع الزعيم، بقوله: "مبروك الفوز بطولة غالية على قلوبنا ونعي أهميتها.. وبإذن الله ستكون من نصيبنا.. شكرًا جمهورنا العظيم على وقفتكم لنهاية اللقاء".

وقال الظهير الأيمن محمد البريك، صاحب الهدف الأول المميز بمرمى الفيصلي، عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله.. ألف مبروك الفوز والتأهل يا عالميين".
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