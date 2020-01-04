إنقاذ تاريخ.. ننفرد بتفاصيل ترميم المومياوات الآثرية في سيوة.. صور

تمتلك مصر ثروة كبيرة من المومياوات الأثرية، والتي تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ عليها وترميمها على أكمل وجه، ومنها مجموعة مومياوات في المخزن المتحفي بسيوة،والتي ننفرد بتفاصيل وصور أعمال الترميم والصيانة التي تمت للمومياوات والكرتوناج، وذلك تطبيقا على إحداها.



وكشف الدكتور عبدالحميد الكفافي مدير عام التخطيط والمتابعة لترميم الآثار بقطاع المشروعات أنه بناء على الأمر الادارى رقم 183 بالقيام بأعمال الصيانة والترميم للمومياوات والكرتوناج بالمخزن المتحفى بسيوة , ولذلك فقد قام فريق العمل ببداية أعمال الصيانة والترميم.



وقال أنه تمت معاينة المومياء الأولى بالمخزن المتحفى بسيوة بالقاعة رقم 6،وتلاحظ للجنة أن الكرتوناج الجصى الملون وغير الملون فى حالة سيئة جدًا، وفاقدة لأجزاء كثيرة من الكرتوناج الجصى الملون وغير الملون، سواء فى منطقة الصدر أو الجوانب أو فى منطقة الظهر.



كما تلاحظ أن الكتان أسفل الكرتوناج بحالة سيئة جدا وممزق فى أجزاء متفرقة،وهذه المومياء مكتشفة من عام 2010 بواحة البحرين والتي تبعد الى الجنوب الشرقى من سيوة بحوالى 150 كيلومتر، والمومياء بطول حوالى 145 سم تقريبا والعرض عند الصدر حوالي 32 سم تقريبا، والعرض عند القدمين حوالى 20سم تقريبًا.

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‏وتابع: كما تلاحظ وجود كسور وفقد لأجزاء فى القدمين , حيث قام فريق الترميم بتعقيم الكتان بمنطقة الصدر والأرجل والأماكن،و التى لايوجد بها كرتوناج حصى ملون أو غير ملون وقد قمنا بعملية الفرد والاستعدال، حيث كان الكتان فى حالة سيئة.



و ‏تمت اعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للكتان بعد أعمال الفرد والاستعدال، وتم تنسيق الكتان وتنظيمه فى الاتجاهات التى كان عليها قبل أن يصل لهذه الحالة السيئة،وقمنا كذلك بأعمال التعقيم لعظام جمجمة الرأس، والتى كانت فى حالة ضعيفة جدا وذلك بطرق التعقيم اليدوى بأسلوب الغؤش بالمحاليل المخففة.



وقام فريق الترميم بتثبيت القطع الجصية الملونة وغير الملونة من كارتوناج المومياء بطرق الحقن المناسبة، وتثبيت بعض الأجزاء المنفصلة بالمونات المناسبة.



وتضمن العمل أيضا قيام فريق الترميم بالاستكمال للأجزاء المفقودة من الكرتوناج الجصى الملون وغير الملون، سواء بمنطقة الصدر أو الجوانب أو بمنطقة الظهر وذلك لضمان حالة التماسك للكارتوناج، ليكون كوحدة متماسكة ولايتفتت أى جزء من الكرتوناج الجصى الملون وغير الملون.



وقال الكفافي أنه تمت أعمال التنظيف الميكانيكى السطحي للكرتوناج الحصى الملون وغير الملون وذلك بالفرر اليدوية الخفيفة،كما تمت أعمال التنظيف الكيميائي الموضعي، والتى أوضحت أثناء أعمال التنظيف وجود قشور ذهبية قليلة ومتفرقة على الأسطح الملونة للكرتوناج وخصوصا فى منطقة الصدر والبطن .



حيث تمت تقوية هذه القشور الذهبية وتثبيتها فى أماكنها , كما تمت أعمال التقوية السطحية لطبقات الجسم بمواد مقوية مخففة على كل أجزاء طبقات الكرتوناج الملون وغير الملون.



وكشف أنه تم تجهيز صندوق خشبي تم تعقيمه بمواد التعقيم اللازمة وتم وضع داخله بولى ايثيلين والإسفنج عالى الكثافة، وبعدها تم وضع المومياء داخل الصندوق وتأمين المومياء من الأجناب بالأسفنج عالى الكثافة، لحماية المومياء وتأمينها من الاهتزاز أثناء أعمال النقل وهى داخل الصندوق الخشبى، حيث تم وضعها بالقاعة رقم (6) بمكانها التى كانت موجودة به.