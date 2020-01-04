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أخبار العالم

كان عائدا من دمشق.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل قتل قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 02:03 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان عائدًا من دمشق ساعة مقتله، ويخطط لعمليات ضد المارينز والدبلوماسيين الأمريكيين.

وأضاف أوبراين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بعملية قتل الزعيم الإرهابي، وأن العملية دفاعية والقصد منها منع عمليات أخرى مضيفا أن القصد من العملية هو منع الحرب وليس لشنّ حرب.

وقال إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميًا مع إيران لكن محاولات ترامب تمّ رفضها حتى الآن من قبل الإيرانيين.

وتابع أن "لدي إيران خياران وهما التصعيد ولكن الولايات المتحدة لن تخاف من التهديدات ولو ردّت إيران يعرف الإيرانيون أن ذلك سيكون قرارا سيئا لهم. أما الخيار الثاني هو وقف التدخل والحروب بالوكالة والتصرف كدولة طبيعية ووقف البرنامج النووي، و"نرجو ان يختاروا الطريق الصحيح".

وكشف روبرت أوبراين انه كان مع الرئيس عند تنفيذ العملية وهي كانت قيد الإعداد لعدة أيام وان ترمب حصل على تأكيد أنه تمّ تنفيذها في حينه.

وبشأن اجتماع البرلمان العراقي المقرر اليوم قال أوبراين إن الولايات المتحدة ستكون منزعجة لو اتخذ قرارا سلبيا بشأن بقاء القوات الأمريكية هناك.

وأشار إلى أن العراقيين خرجوا في تظاهرات احتفالية بعد قتل قاسم سليماني وأن الولايات المتحدة بذلت الكثير من أجل العراقيين خلال السنوات الماضية.

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