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مرأة

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى

السبت 04/يناير/2020 - 02:52 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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رنا عصمت
نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بمكياج، والأخرى بدون.

وعلقت الفنانة حلا شيحة على الصور قائلة: "انتى اقوى مما تتخيلي علشان الألم والوجع بيعدي بس كل ده مش مهم الاهم والأحلى.. إنك تعرفي إنتي فين .. لكل ستات الدنيا إنتوا الأجمل دايمًا.

وظهرت حلا شيحة فى صورة بدون مكياج وشعر مبلل بالأبيض والأسود، والأخرى بفستان أسود ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.
بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى
بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى
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