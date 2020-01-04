بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى

نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بمكياج، والأخرى بدون.وعلقت الفنانة حلا شيحة على الصور قائلة: "انتى اقوى مما تتخيلي علشان الألم والوجع بيعدي بس كل ده مش مهم الاهم والأحلى.. إنك تعرفي إنتي فين .. لكل ستات الدنيا إنتوا الأجمل دايمًا.وظهرت حلا شيحة فى صورة بدون مكياج وشعر مبلل بالأبيض والأسود، والأخرى بفستان أسود ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.