100 مليون مقاتل.. الجيش المصري وادعم جيش مصر يتصدران تويتر

تصدر هاشتاجي «ادعم جيش مصر» و «الجيش المصري»، قائمة الأعلى تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لدعم القوات المسلحة المصرية في مواجهة أي اعتداء يهدد الأمن القومي المصري.



وعبر النشطاء عن تضامنهم مع قرارات الجيش المصري، وتأييدهم لجميع الخطوات التي ستتخذونها من أجل سلامة مصر وحفظ أمن شعبها.



وقال النشطاء: «الجيش المصري من أشرس الجيوش العالمية ونحن نثق في قدرات الجيش المصري في دحر كل معتدي»، وأضافوا: «كلنا مع مصر ضد الاحتلال العثماني الغاشم على ليبيا ..تحيا مصر».



وأضاف النشطاء: « 100 مليون مصرى مستعدين يلبسوا المموه ويشيلوا السلاح فورا عشان يحموا أمنها».



وتابع النشطاء: «هنضرب بيد من حديد ضد أي اعتداء يهدد الأمن القومي المصري.. نثق في الجيش المصري والرئيس».