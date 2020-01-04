بيت عزاء لـ قاسم سليماني بـ غزة.. صور

أقامت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة بيت عزاء للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته طائرات أميركية في العراق.





وأم آلاف الفلسطينيين بيت العزاء الذي أقيم في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية.





ونصبت صور لسليماني في مدخل بيت العزاء فيما احرق مواطنون غاضبون أعلام الولايات المتحدة الأمريكية .





وقال محمد البريم الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية "أن الولايات المتحدة الأمريكية عدو للأمة العربية والإسلامي وهي ترتكب الجرائم ضد العرب والمسلمين.





وأضاف على هامش بيت العزاء " قررنا اقامة بيت العزاء للواء سليماني وفاءا واعترافا بدروه في دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها في تطورير قدراتها".



