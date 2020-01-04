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أخبار العالم

اليمن: الحوثيون يشنون حملة اعتقالات واسعة طالت شيوخ قبائل ومدنيين

السبت 04/يناير/2020 - 04:45 م
الحوثيون
الحوثيون
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ا ش ا
أفادت مصادر قبلية في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، بتنفيذ ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين في محافظتي صنعاء وعمران.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر - التي لم تسمها - أنه من بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بني سريح بجانب 8 شيوخ قبائل في صنعاء وعمران.

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات تأتي بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير في حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية المقاتلة.

ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها في السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين في صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية في صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.
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