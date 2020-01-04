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فن

أقوى حفلة في دبي.. محمد رمضان يكشف موعد حفله المقبل في الإمارات

السبت 04/يناير/2020 - 05:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
كشف الفنان محمد رمضان عن موعد حفله المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة المقرر إقامته يوم 10 يناير المقبل.

ونشر "رمضان" فيديو على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" يوضح فيه تفاصيل الحفل.

وقال خلال الفيديو:" 10 يناير بمركز دبي التجاري العالمي اقوي حفلة في دبي ثقة في الله نجاح".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا:" شكرا حاكم دبي محمد بن راشد شكرا مؤسسة دبي للتسويق السياحي شكرا شركة "روتانا" اتاحة الفرصة لمقابلة جمهوري الغالي في هذا الحفل الكبير بمركز دبي العالمي 10 يناير 2020 اقوي حفلة في دبي وتابع "رمضان" اقوي حفله في دبي".

ومن ناحية أخرى حقق الفنان محمد رمضان، 5 ملايين و100 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، يوم 1 من يناير الجاري.

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير
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