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رياضة

نورهان وأحمد أشرف يحصدان برونزيتين في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

السبت 04/يناير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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ريهام بكير
فاز أحمد أشرف نجم منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم السبت، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة شمال إفريقيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في تونس.

وحقق أشرف الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا للشباب ليحقق لمصر أول ميدالية في البطولة، كما انتزع محمد ياسر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، وسينافس على إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

واستمرارا لتألق الفراعنة ، فازت نورهان أحمد حسن بالميدالية البرونزية في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه للشباب والناشئين، في منافسات فوق 59 كجم لتحقق مصر ثاني ميدالية لها في البطولة.
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