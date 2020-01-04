جاستين بيبر يطرح كليب أغنيته الجديد Yummy .. فيديو

طرح المغني الكندي جاستين بيبر كليب أغنيته الجديدة Yummy مساء اليوم السبت، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب،بعد الترويج له على مدار الساعات الماضية.



وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة بعد مرور ساعتين على طرحها ، وظهر جاستين بيبر في الكليب بشعر من لون الزهري ويجلس في مطعم يتناول مأكولات فاخرة.



Yummy هي أول أغنية طرحها جاستين بيبر من ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال العام الجاري.



وكان جاستين بيبر اعلن عن انطلاق جولتها الغنائية العالمية شهر مايو المقبل من ولاية واشنطن الامريكية ثم عدد من الولايات الأمريكية والمحطة الثانية كندا من خلال 45 حفل.

