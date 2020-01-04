AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جاستين بيبر يطرح كليب أغنيته الجديد Yummy .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 م
جاستين بيبر
جاستين بيبر
Advertisements
شروق ابراهيم
طرح المغني الكندي جاستين بيبر كليب أغنيته الجديدة Yummy مساء اليوم السبت، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب،بعد الترويج له على مدار الساعات الماضية.

وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة بعد مرور ساعتين على طرحها ، وظهر جاستين بيبر في الكليب بشعر من لون الزهري ويجلس في مطعم يتناول مأكولات فاخرة.

Yummy هي أول أغنية طرحها جاستين بيبر من ألبومه الجديد المقرر صدوره خلال العام الجاري.

وكان جاستين بيبر اعلن عن انطلاق جولتها الغنائية العالمية شهر مايو المقبل من ولاية واشنطن الامريكية ثم عدد من الولايات الأمريكية والمحطة الثانية كندا من خلال 45 حفل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أقل من شهر على زواجه.. جاستين بيبر يبكي في حضن حارسه الخاص بسبب سيلينا جوميز

أول ظهور لـ جاستين بيبر بعد أنباء عن إصابته بـ الاكتئاب ..صور

كليب سيلينا جوميز look at her now يقترب من تحقيق 91 مليون مشاهدة ..فيديو

حقيقة حمل زوجة جاستين بيبر

هذا ما حققته سيلينا جوميز بكليب lose me to love you

خلافات نجوم هوليوود في 2019: نيكي ميناج تصف مايلي سيروس بالدجاجة.. ومناوشات بين نساء جاستن بيبر

ترشيحاتنا

صحية جدا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

وصول جثماني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى النجف

انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وصول البطاقة الدولية لـ كهربا

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن