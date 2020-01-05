عودة المحذوفين من البطاقات التموينية.. والصرف خلال الشهر الجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة المحذوفين من منظومة التموين ممن ثبتت صحة تظلماتهم من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية .



أوضحت الوزارة في تصريحات لللدكتور عمرو مدكور، مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات، أن من انطبقت عليهم شروط الاستبعاد سيستمرون في صرف دعم الخبز دون السلع شهريا.



وأعلنت الوزارة عن صرف مقررات شهر يناير الجاري من خلال منافذ وزارة التموين التابعة، منها: محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لكل المستحقين.



وقال " مدكور" أنه تم غلق باب التظلمات منتصف ديسمبر الماضي، سيجري صرف دعم السلع التموينية والخبز للمستحقين وفقا لشروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ودعم الخبز فقط للمستبعدين وفقا لاشتراطات الاستبعاد.

