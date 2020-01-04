طب حلوان تطلق مبادرة نادي الحوار بهدف تثقيف الطلاب

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات المصرية، بدأ اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان بالإعلان عن بعض الأنشطة الثقاقية للطلاب.





وأعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان عن مبادرة نادي الحوار بين طلاب الكلية لنشر الوعي الثقافى وتقوية فكر الطلاب وتثقيفهم فى كافة مجالات الحياة.





وأشارت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان إلى أن نادي الحوار سيساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب لتسهيل العملية التعليمية.





وتمت إقامة النقاش الأول بنادي الحوار بمناقشة حول: المساواة بين الجنسين.



