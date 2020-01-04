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تعليم

طب حلوان تطلق مبادرة نادي الحوار بهدف تثقيف الطلاب

السبت 04/يناير/2020 - 11:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات المصرية، بدأ اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان بالإعلان عن بعض الأنشطة الثقاقية للطلاب. 

وأعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان عن مبادرة نادي الحوار بين طلاب الكلية لنشر الوعي الثقافى وتقوية فكر الطلاب وتثقيفهم فى كافة مجالات الحياة. 

وأشارت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان إلى أن نادي الحوار سيساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب لتسهيل العملية التعليمية. 

وتمت إقامة النقاش الأول بنادي الحوار بمناقشة حول: المساواة بين الجنسين.

يذكر أن كلية الطب جامعة حلوان بدأت امتحانات الفصل الدراسى الاول يوم الأحد الموافق يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 وتنتهى يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019.
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