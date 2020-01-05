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توقعات الأبراج وحظك اليوم 5/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 05/يناير/2020 - 12:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي

برج الحمل :
مهنيًا: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديدًا، وتنتبه لوارداتك ولأموالك
عاطفيًا: تتخلى عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي
صحيًا: عليك منح ذاتك أوقاتًا من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية .

برج الثور:
مهنيًا: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي مهم، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا في محيطك المهني
عاطفيًا: تكون مطلوبًا من الجنس الآخر وربما يكون مفتونًا بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك
صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة .

برج الجوزاء:
مهنيًا: مصاعب وحواجز تتهاوى أمامك فى العمل، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز من بعض الحقودين، ولا ترد عليهم باستفزاز آخر
عاطفيًا: تحرز تقدّمًا مهّمًا وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية
صحيًا: كن متأنيًا ومترويًا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة .

برج السرطان:
مهنيًا: قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة
عاطفيًا: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتًا أطول للشريك فهو بحاجة إليك
صحيًا: تجد نفسك اليوم ممتلئًا بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة .

برج الاسد:
مهنيًا: قد تسمع خبرًا مميّزًا على الصعيد المهني، أو تصادف محاورين أذكياء وصادقين، وتكون الاتصالات غنية جدًا وذات فائدة علي الصعيد المهني
عاطفيًا: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي الى التوصل الى حل يرضي الطرفين
صحيًا: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك .

برج العذراء:
مهنيًا: يتبدّل المناخ كليًا، ويولّد هذا اليوم في نفسك الاندفاع والثقة، ويجلب الحظوظ اللازمة التي تساعدك على التقدم بثبات بغية تحقيق النجاح
عاطفيًا: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل
صحيًا: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة .

:برج الميزان
مهنيًا: تبدأ بمعالجة المشاكل المالية والحصول على المبتغى رويدًا رويدًا، وتكون النتائج أكثر من رائعة وتزول السلبيات التى حاصرتك الفترة الماضية
عاطفيًا: كُن حذرًا من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبيًا ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق
صحيًا: يخفّ الضغط قليلًا وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد .

برج العقرب:
مهنيًا: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك لتضمن جميع حقوقك
عاطفيًا: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل
صحيًا: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة فحافظ عليها ولا تمهل صحتك .

برج القوس:
مهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر
عاطفيًا: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس، بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا .

برج الجدي
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم وينصحك الفلك بلجم لسانك وعدم الانتقاد
عاطفيًا: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسيًا وتعيشك أوقاتًا سعيدة
صحيًا: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك .

برج الدلو:
مهنيًا: تتحسن الأوضاع نوعًا ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل دورة من التصحيح والتصويب تكون تداعياتها إيجابية جدًا
عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا او منفصلا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات
صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا فحاول الاعتناء بنفسك وصحتك .

برج الحوت:
مهنيًا: قد يتربص بك بعض زملاء السوء بغية تشويه صورتك وتحطيمك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم القذرة وتنجح رغم كيديهم
عاطفيًا: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب
صحيًا: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية فحاول ان تضبط عصبيتك ,
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