ضوابط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية 2020

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ضوابط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية 2020.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، أنه يتم قبول اعتذارات (المراقبين الأوائل – المراقبين – الملاحظين – المعاونين ) عن طريق مندوب لجنة الإدارة (مدير التعليم الاعدادي في كل ادارة تعليمية ) .



وأشارت تعليم الشرقية إلى أنه يمكن الاعتذار بالنسبة للحالات المرضية بتقرير طبي حديث من الكمسيون الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، كما يمكن الاعتذار في حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، ويمكن الاعتذار في حالة وجود طفل رضيع حتى عامين بشرط تقديم صورة شهادة الميلاد .



كما تم التأكيد على أنه يقبل اعتذار المعلمة الأرملة المتوفى زوجها بشرط تقديم شهادة الوفاة ، ويقبل اعتذار المعلمة التي يعمل زوجها في المناطق النائية بشرط تقديم خطاب حديث من جهة العمل يؤكد انه على رأس العمل فعلا ) ، ويقبل اعتذار المعلمة التي يعمل زوجها خارج البلاد بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج.



ويقبل كذلك اعتذار المعلمة التي ترعى أطفالا معاقين او ترعى زوجا من اصحاب الامراض المزمنة بشرط تقديم المستندات المعتمدة الدالة على ذلك ، ويقبل اعتذار السادة الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بشرط تقديم خطاب من الكلية مرفق به جدول الامتحانات .



وأكدت المديرية أنه ينبه على مديري المدارس عدم السماح بالتوقيع للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات إلا بعد الحصول على صورة من خطاب قبول العذر معتمدا بختم الإدارة التعليمية .



وتقبل اعتبارات السادة رؤساء اللجان بمقر لجنة الادارة بالمديرية التعليمية ، ومعه خطاب معتمد من مدير عام الادارة بالدليل، وذلك خلال الفترة من 3 عصرا حتى 5 مساءا ، وفي جميع الأحوال لا يقبل العذر إلا في حالة وجود بديل.