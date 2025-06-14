مصرع 13 شخصًا بولاية تكساس الأمريكية في فيضانات عارمة

تساقطت الأمطار بكميات كبيرة وغير مسبوقة على ولاية تكساس الأمريكية خلال الخميس والجمعة الماضيين متسببة في إغراق الطرق وارتفاع كميات المياه بها في بعض مقاطعات الولاية وأدت الفيضانات إلى غرق بعض السيارات أو إنقلابها.

وراح ضحية تقلبات المناخ في ولاية تكساس 13 شخصا فقدوا حياتهم خلال مواجهة الفيضانات،وإصابة العشرات،وفقد العديد بمقاطعة سان أنطونيو بالولاية حسب ما توصل له رجال الإطفاء والإنقاذ بسان أنطونيو اليوم السبت.

وترواحت أعمارهم مابين 28 عاما إلى 60 عاما ونجح رجال الإطفاء في إنقاذ 10 أشخاص مما علقوا بالفيضانات على الطرق من أصل 70 والذي فقد معظمهم وفقا لسي بي إس الأمريكية.

سيارة محطمة عالقة بفيضانات مقاطعة سان أنطونيو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.