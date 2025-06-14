أدعية التوفيق والنجاح.. تُسهِّل المذاكرة والحل في الامتحان

على كل طالب وولي أمر خلال الفترة الحالية، ونحن في أيام امتحانات، أن يرددوا أدعية التوفيق والنجاح، والتي تفتح عليهم فتوح العارفين، وتذكرهم كثيرا، وتسهل عليهم الإجابة في الامتحانات.

أدعية التوفيق والنجاح

من أدعية التوفيق والنجاح التي يمكن ترديدها في هذه الأيام ما يلي:

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا ماشئت سهلًا اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان فهمني.

اللهم علمنا بما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سميت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينـا مـن خزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويُكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يارب العالمين.



دعاء التوفيق في الدراسة والامتحانات

«اللهم يسر الامتحانات على أولادنا ، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، اشرح صدورهم ، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».

«اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

« اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اهد أولادنا وبارك في أرزقنا، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

«اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة».



دعاء النجاح في الامتحانات مجرب

اللهم إنا نسألك النجاح في كل امتحان وتجربة، ياربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يارب ألقي السكينة علينا حتى نخرج من كل أزماتنا ومحناتنا.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.