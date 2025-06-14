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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يوجه رسائل تحذيرية وتهديدية لإيران

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إن خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غلب عليه الرسائل التحذيرية الإنذارية إذ أنه قال إن كل ما جرى من هجمات إسرائيلية على إيران ما هي إلا دفعة وجولة استباقية وبأن الرد الإسرائيلي سيكون أكبر على الأراضي الإيرانية وبأنكم سترون الطائرات والمقاتلات الجوية الإسرائيلية قريبا في سماء طهران.

وأضافت أبوشمسية، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر إن دل فإنما يدل على أنه بالفعل هناك نية إسرائيلية لشن ضربات جوية أخرى على مناطق في إيران وخاصة أن التقديرات حسب نتنياهو بأن إيران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي وأن إسرائيل لم تتحمل بأن تمتلك إيران هذا القدر من الصواريخ لذلك اتخذت قرارات لتدمير هذه القدرات الصاروخية كما يقول نتنياهو وما فعلنا حتى الآن في إيران لا يقارن بما سنفعله وسنضرب كل موقع وكل هدف للنظام الإيراني، مؤكدةً أن هذه رسائل تحذيرية تهديدية وخاصة أنه يحاول بعد الدمار الكبير الذي حل بالشارع الإسرائيلي أن يرفع من معنويات الشارع السياسي الإسرائيلي ومن الشارع السياسي الغاضب من هذه الضربات.

وأوضحت أن هناك جولات متعددة من الصواريخ الباليستية والمسيّرات الانتحارية التي وصلت إلى الأراضي المحتلة، حيث أن التقديرات الإسرائيلية بأن نحو 10 صواريخ كانوا قد سقطوا في مناطق مختلفة معظمها تركزت فيما تسمى تل أبيب الكبرى، هذا يعني تل أبيب ضواحيها الشمالية الجنوبية وكذلك الحال الشرقية والغربية.

نتنياهو دانا أبوشمسية مخبأ إيران

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