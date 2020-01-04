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منوعات

بغداد | عراقيون يهتفون ضد الولايات المتحدة ويشيعون جثماني سليماني والمهندس في شيفروليه أمريكية

السبت 04/يناير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في مشهد لافت للأنظار شيعت جثامين كل من القائد الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على سيارة امريكية من طراز شفروليه، وسط هتافات المشيعين ضد أمريكا في مظاهرات حاشدة ببغداد.

وفي مفارقة غريبة رفع المشيعيون جثمانى قاسم والمهندس شعارات مناهضة لأمريكا ورددوا هتافات تندد بالولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف "ترامب": "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده.. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم.. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدًا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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