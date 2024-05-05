سلامة الغذاء توجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات 

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 17 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 أبريل – 3 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، و 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3442 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1777 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة بنحو 280 ألف طن بزيادة بلغت 70 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1620 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 22 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 60 ألف طن.



وأيضًا مازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنف بنحو 85 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 182 دولة مستوردة.



واحتل ميناء دمياط الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 786 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 750 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 715 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2015 رسالة بنحو 395 ألف طن لعدد 794 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا والهند.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 646 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية والبحيرة لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 162 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، الاسكندرية والغربية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1670 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 672 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 252 معاينة، فيما استوفت 257 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الاسماعيلية، الفيوم، القاهرة، الغربية والشرقية، كما تم استيفاء 5 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما تم شن حملة رقابية مشتركة مع إدارة الشكاوى بالهيئة على عدد 29 مطعمًا بمنطقة سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية نظرًا لورود شكاوى من المواطنين من تلك المطاعم بالمنطقة المذكورة، وتبين أثناء الحملة عدم تسجيلها بالهيئة ووجود خطر على الصحة العامة بعدد من تلك المنشآت، وتم منحهم مهلة زمنية للقيام بالإجراءات التصحيحية، وبالفعل قامت تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وتم تلافي الخطر وتسجيل 28 مطعمًا منها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظة القاهرة.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 370 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، سوهاج والقليوبية.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 120 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط1 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 5 آلاف قطعة شيكولاتة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، 1 طن صلصة طماطم و 50 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 15 قرار نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 20 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، أسماك مدخنة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، رأس البر، دمياط، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية موسعة على 5 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، أخميم)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات منتهية الصلاحية (لحوم ومجمدات، عبوات بسكويت).



كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 11 محضر و 7 إنذارات لإدارة منشأة بدون ترخيص.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 6 حملات تفتيشية على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، حلوى، عصائر، مخبوزات)، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.