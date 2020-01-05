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رياضة

مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا

الأحد 05/يناير/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد مصدر بالنادي الأهلي أن اتحاد الكرة يحاول اختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي الذي يعتبر أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات كافة الجهات وعلى رأس إتحاد الكرة.

وكشف المصدر أن وفدا من الإدارة المالية بالأهلي اجتمع بمسئولي اتحاد الكرة من أجل تسوية كافة الأمور، وإن هناك خلافا من جانب الاتحاد بخصوص نسبة الـ15 % من قيمة حقوق البث التلفزيوني، ويطلب مسئول الاتحاد الحصول على هذه النسبة عن إجمال قيمة عقد الرعاية، وهو ما يعتبر غير منطقي، خاصة إن النادي الأهلي قام ببيع كافة الحقوق التي من بينها حقوق البث التلفزيوني للشركة الراعية، وبالتالي لا يمكن سداد نسبة الـ15 % سوى عن قيمة البث التلفزيوني فقط وليس إجمالي عقد الرعاية.

وأثار اتحاد الكرة حالة من الغضب الشديد بإثارة هذا الأمر في ظل التزام النادي الأهلي الشديد بسداد مستحقات كافة الجهات المختلفة، وعدم وجود شرط بلائحة القيد يمنع قيد لاعب قبل سداد مستحقات معينة تعتبر في الوقت الراهن محل خلاف من جانب مسئولي الاتحاد، وهو ما يسير في اتجاه مجاملة بعض الأندية وإثارة الأزمات بدون مبرر.
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