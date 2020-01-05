منتخب اليد يواجه السويد ضمن معسكره الخارجي استعدادا لأمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

يخوض المنتخب الوطني لرجال كرة اليد اليوم مباراته الأولى اليوم الأحد في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة أمام منتخب السويد خلال معسكره الدولي الخارجي الثاني على التوالي ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا ومساعداه هاني الفخراني وحسين زكي لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الجاري.



يعتمد المدير الفني في مباراته الأولى أمام السويد وصيف بطل أوروبا علي القوام الأساسي للمنتخب الوطني وهو كريم هنداوي والطيار في حراسة المرمى بالإضافة إلى المحترفين علي زين ومحمد ممدوح هاشم ويحيى الدرع ومحمد سند.



بالإضافة إلى أعمدة الفريق الأساسي من الدوري المحلي أحمد الأحمر وسيف الدرع ووسام نوار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وأكرم يسري وأحمد خيري بالإضافة إلي ستة لاعبين من منتخبا الشباب والناشئين أبرزهم أحمد هشام السيد وحسن قداح وخالد وليد.



وسيواجه منتخب مصر المنتخب السويدي بعد غد الثلاثاء في البروفة الثانية خلال معسكره بالسويد والتي تستعد أيضا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية بعد خمسة أيام فقط والتي تقام في السويد وسويسرا والنمسا.



كان المنتخب الوطني اختتم معسكره الأول في صربيا لمدة 8 أيام تتخلله مباراتان أمام منتخب صربيا سابع أوروبا فاز في الأولى وخسر في الثانية قبل أن يطير من صربيا للسويد لخوض معسكره الثاني لمدة أسبوع استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو يوليو المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط للأولمبياد بينما يخوض المنتخب الفائز بالمركز الثاني في تصفيات الملحق الأوروبي الذي تقام منافساته في أبريل المقبل.