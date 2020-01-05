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أخبار العالم

#الدمام_الان يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏شعور دافئ بمشاهدة مطر متواصل

الأحد 05/يناير/2020 - 05:33 ص
الدمام
الدمام
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #الدمام_الان، تزامنا مع سقوط امطار غزيرة بمنطقة الدمام.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#الدمام_الان
ترا مطر وش وضع الي رازين صورهم !

‏يامطر قلبي سيّر علينا.
‎#الدمام_الان

‏اللهم اجعلها امطار خير وبركه 🙏 ‎#الدمام_الان

‏‎#الدمام_الان
اللهم كما سقيت الأرض بَالمطر، اسقي قبور الراحلين بسحائب رحمتك ، واجعل لهم في كل قطرة مطر رحمة ومغفرة. 🌧️

‏شعور دافىء: أن تمسك كوب قهوه وتتأمل نافذة خلفها مطر متواصل
#الدمام_الان

‏مطر الليل له شعور ثاني يخليگ تبتسم وتراضي الحياه 😴♥️
‎#مطر_الليل
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