الدمام_الان يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏شعور دافئ بمشاهدة مطر متواصل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #الدمام_الان، تزامنا مع سقوط امطار غزيرة بمنطقة الدمام.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#الدمام_الان

ترا مطر وش وضع الي رازين صورهم !



‏يامطر قلبي سيّر علينا.

‎#الدمام_الان



‏اللهم اجعلها امطار خير وبركه 🙏 ‎#الدمام_الان



‏‎#الدمام_الان

اللهم كما سقيت الأرض بَالمطر، اسقي قبور الراحلين بسحائب رحمتك ، واجعل لهم في كل قطرة مطر رحمة ومغفرة. 🌧️



‏شعور دافىء: أن تمسك كوب قهوه وتتأمل نافذة خلفها مطر متواصل

#الدمام_الان



‏مطر الليل له شعور ثاني يخليگ تبتسم وتراضي الحياه 😴♥️

‎#مطر_الليل