الدمام_الان يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏شعور دافئ بمشاهدة مطر متواصل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #الدمام_الان، تزامنا مع سقوط امطار غزيرة بمنطقة الدمام.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#الدمام_الان
ترا مطر وش وضع الي رازين صورهم !
يامطر قلبي سيّر علينا.
#الدمام_الان
اللهم اجعلها امطار خير وبركه 🙏 #الدمام_الان
#الدمام_الان
اللهم كما سقيت الأرض بَالمطر، اسقي قبور الراحلين بسحائب رحمتك ، واجعل لهم في كل قطرة مطر رحمة ومغفرة. 🌧️
شعور دافىء: أن تمسك كوب قهوه وتتأمل نافذة خلفها مطر متواصل
#الدمام_الان
مطر الليل له شعور ثاني يخليگ تبتسم وتراضي الحياه 😴♥️
#مطر_الليل
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#الدمام_الان
ترا مطر وش وضع الي رازين صورهم !
يامطر قلبي سيّر علينا.
#الدمام_الان
اللهم اجعلها امطار خير وبركه 🙏 #الدمام_الان
#الدمام_الان
اللهم كما سقيت الأرض بَالمطر، اسقي قبور الراحلين بسحائب رحمتك ، واجعل لهم في كل قطرة مطر رحمة ومغفرة. 🌧️
شعور دافىء: أن تمسك كوب قهوه وتتأمل نافذة خلفها مطر متواصل
#الدمام_الان
مطر الليل له شعور ثاني يخليگ تبتسم وتراضي الحياه 😴♥️
#مطر_الليل