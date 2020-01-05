وفد المصريين الأحرار يزور كنيسة الجيزة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام وفد من حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة، بزيارة الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إلى رعاة وأبناء الكنيسة بالعيد، وأن يسوده الاستقرار والتنمية والخير فى مصرنا الحبيبة.



وترأس وفد الحزب الدكتور مجدي البطران امين الحزب بالجيزة وعضو الهيئة العليا ومفيد ثابت أمين الحزب بالوراق وإيهاب رجب أمين الحزب بهضبة الأهرام ومحمد فؤاد مساعد أمين الحزب بالهضبة.



كما أعرب رعاة الكنيسة عن بالغ الشكر والامتنان لحزب المصريين الأحرار ورئيسه وقياداته للتهنئة بالأعياد، داعين أن يحفظ الله مصر.

