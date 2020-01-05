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أخبار العالم

قائد الحرس الثوري السابق: إيران لديها قاسم سليماني آخر.. وسنساوي تل أبيب وحيفا بالأرض

الأحد 05/يناير/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي أن رد طهران على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وقال رضائي:"إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً بعد ردنا العسكري، سنجعل تل أبيب وحيفا مساويتين للأرض".

وأضاف:"موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:"أقول للرئيس الأمريكي إننا جادون جدا في الانتقام منكم".

وزعم رضائي أن إسماعيل قاآني خليفة سليماني في منصبه، هو قاسم سليماني آخر.
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