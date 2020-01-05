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أخبار العالم

ولائي للعراق فقط.. مظاهرات في ساحة التحرير ضد الاحتلالين الأمريكي والإيراني | بالفيديو والصور

الأحد 05/يناير/2020 - 07:12 م
مظاهرات في ساحة التحرير
مظاهرات في ساحة التحرير
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وكالات
خرج متظاهرون في عدة مدن عدة عراقية، اليوم الأحد، وهم يهتفون "لا للاحتلالين الأمريكي والإيراني"، و"ولائي للعراق فقط" و"إيران لمي جلابج هذا الشعب ميهابج"، معدلين شعارهم للمطالبة بإبعاد بلدهم عن الصراع في ظل التوتر الذي بلغ أوجه بين طهران وواشنطن إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد.

وانطلقت تظاهرات من ساحة التحرير في بغداد، مساء الأحد، تندد بقرار إنهاء وجود القوات الأجنبية وهتف المحتجون بخروج إيران من العراق.
جاء ذلك بعد أن قرر مجلس النواب العراقي بجلسته الثامنة والعشرين المنعقد بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي لأول السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:

1. إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدمة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير.

2. على الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعهت من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان خلال مدة ( )، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهدا بعدم استعمال الإقليم العراقي لاستهداف أية دولة أخرى. 

على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.

4. قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على أعلى مستوى لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار. 

5. ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.
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