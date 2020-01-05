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أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 08:23 م
إجتماع السيسى مع
إجتماع السيسى مع وزير الإعلام
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حمزة شعيب
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام".

وأكمل موسى:"السيسى أكد على أن لن يكون هناك اى إقصاء لأحد وإعلامنا المصرى يتسع للجميع".

وأتم:"سيتم التنسيق مع وزير الإعلام والهيئات الإعلامية والجهات المعنية المسئولة عن الإعلام فى مصر".

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