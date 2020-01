كيف يمكنك مشاهدته| ساعات تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

تتجه الأنظار بعد ساعات إلى حفل توزيع جوائز Golden Globe Awards لعام 2020 بحضور أبرز نجوم هوليوود والعالم، وذلك قبل شهر واحد فقط من إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار.





وينطلق حفل الجولدن جلوب فجر يوم الاثنين فى تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت السعودية، الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت مصر.





‏ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.





وتضم قائمة المرشحين للحصول على الجوائز:





- أفضل مخرج:

بونج جون هو عن فيلم Parasite

سام منديس عن فيلم 1917

تود فيليبس عن فيلم Joker

مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irish Man

كوينتين تارانتينو عن فيلم Once upon a time in Hollywood





أفضل ممثل -فيلم دراما:

كريستيان بيل عن فيلم Ford v Ferrari

أنطونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory

ادم درايفر عن فيلم Marriage story

خواكين فينيكس عن فيلم Joker





أفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي:

دانيال كريغ عن فيلم Knives Out

ليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

تارون إجيرتون عن فيلم rocket man

رومان جريفين ديفيس عن فيلم Jojo Rabbit

إدي ميرفي عن فيلم Dolemite Is My Name





أفضل ممثل سينمائي دور ثان:

توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood

أنثوني، هوبكينز عن فيلم The two popes

ال باتشينو و جو بيسكي عن فيلم The Irish man

براد بيت عن فيلم Once upon a time in holly





أفضل ممثلة – فيلم موسيقي أو كوميدي:

أنا دي أرماس عن فيلم Knives out

كيت بلانشيت عن فيلم Where'd You Go Bernadette

بيني فيلدشتاين عن فيلم Booksmart

إيما طومسون ، عن فيلم Late Night

أوكوافينا عن فيلم The Farwell





أفضل ممثلة – فيلم درامي:

سكارلت جوهانسون عن فيلم Marriage story

تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell

رينيه زيلويجر عن فيلم Judy

سيرشا رونان عن فيلم The little women

سينثيا اريفو عن فيلم Harriet





أفضل ممثلة دور ثان:

مارجوت روبي عن فيلم Bombshell

جينفير لوبيز عن فيلم Hustlers

لورا ديرن عن فيلم Marriage story

آنيت بنينغ عن فيلم the report

كاثي بيتس عن فيلم Richard Jewell





أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:

‏The Farewell

‏Les Miserables

‏Pain and Glory

‏Parasite

‏Portrait of a Lady on Fire





أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

‏Dolemite Is My Name

‏Jojo Rabbit

‏Knives Out

‏Once Upon a Time in Hollywood

‏RocketMan





أفضل فيلم كرتوني:

‏Frozen 2

‏How to Train Your Dragon: The Hidden World

‏Missing Link

‏Toy Story 4

‏Lion King





أفضل موسيقى تصويرية:

‏Little Women

‏Joker

‏Marriage Story

1917

‏Motherless Brooklyn





أفضل سيناريو فيلم:

‏Marriage story

‏Parasite

‏The Two Popes

‏“Once Upon a Time in Hollywood

‏The Irishman





أفضل أغنية أصلية:

‏Beautiful Ghosts من فيلم Cats

‏I’m Gonna) Love Me Again) من فيلم “Rocketman

‏into the Unknown من فيلم “Frozen II

‏Spirit من فيلم The Lion King

‏Stand Up” من فيلم “Harriet





أفضل مسلسل درامي:

‏Big Little LIes

‏The Crown

‏Killing Eve

‏The Morning Show