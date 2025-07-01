رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر يتفقد منطقة 47 عمارة وشارع المنتزه

قام المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بجولة ميدانية لتفقد منطقة ٤٧ عمارة وشارع المنتزه، يرافقه نواب ومعاونو رئيس الجهاز، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية.

وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة، والإنارة، والصيانة، والزراعة، والتجميل، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة الطرق و المرافق والبنية التحتية، ورصد أية ملاحظات تتطلب التدخل الفوري.

وشدد رئيس الجهاز خلال الجولة على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات بشكل مستمر، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجدول الزمني، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدولة، وبناء على تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بضرورة المتابعة الدورية والميدانية للمدينة والمشروعات المختلفة بها للتعرف على نسب الإنجاز.

وأكد المهندس محمد عبد الله أن الجهاز يعمل على خطة تطوير متكاملة تشمل مختلف الأحياء والمناطق بالمدينة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بسكان حدائق أكتوبر.