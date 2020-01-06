شيكابالا وابنه آدم يحتفلان بمرور 109 أعوام على تأسيس الزمالك

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، بمرور 109 أعوام على تأسيس الفريق الابيض، عبر حسابه على "انستجرام"



ونشر شيكابالا صورة له برفقة ابنه ادم وعلق قائلًا "اي حكاية في الدنيا وليها نهاية الا حكايتى معاك هي البداية 109 زمالك"



يذكر ان يوم 5 يناير عام 1911، انطلقت رحلة نادى الزمالك واحد من كبرى القلاع الرياضية في مصر وأفريقيا.



وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة يفقز الزمالك الي المركز الثالث برصيد 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد طنطا الى النقطة 10 فى المركز الخامس عشر.