بيلوسي: مشروع قرار برلماني منظور للحد من تحركات ترامب العسكرية تجاه إيران

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت على قانون للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.



وأضافت "بيلوسي" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين: "أن الولايات المتحدة والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد التوتر ليصل إلى درجة اللا عودة".



وكان مشرعان ديمقراطيان قد أعلنا في وقت سابق، أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكل أحادي إلى حرب ضد إيران.



يذكر أن "بيلوسي" قد اعتبرت أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية، يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف".