سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 6-1-2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 6 يناير 2019 ، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الاثنين 6 يناير 2020 ، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الاثنين، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.



سعر اليورو



بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأحد، شراءً 17.84 جنيه، وبيعا 17.96جنيه بمستهل التعاملات متراجعا 5 قروش.



سعر الجنيه الاسترليني



أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الاثنين، فقد سجل شراءً 20.93 جنيه، وبيعا 21.05 جنيه متراجعا 6 قروش ..



الفرنك السويسري



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.43 جنيه، وبيعا 16.54جنيه مرتفعا قرشين .



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.79 جنيه، وبيعا 14.88 جنيه مرتفعا 7 قروش.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، الاثنين، شراءً 2.29جنيه، وبيعا 2.31 جنيه..