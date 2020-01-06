رئيس الوزراء يناقش مع رئيس هيئة الاستثمار طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمناقشة بعض الطلبات المقدمة من جانب عددٍ من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.



وخلال اللقاء، عرض المستشار محمد عبد الوهاب، طلبًا مقدمًا من جانب مستثمر كويتي لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادي؛ وذلك بغرض التوسع في أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحي يضم فندقًا وشققًا فندقية ووحدات إدارية ومركزًا تجاريًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل.



وفي هذا الصدد، تواصل رئيس الوزراء مع وزير البترول للتنسيق مع المستثمر، خاصة أن هذه الأرض تتبع وزارة البترول، وشدد رئيس الوزراء على مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطًا بمدى زمني محدد للتنفيذ.



ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى طلب آخر مقدم من مستثمر أردني للدخول في شراكة مع القطاع العام بمصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة ملياري جنيه، وذلك بحكم خبرته في إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، ولهذه الشركة فروع في كل من رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن.



وكلّف رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع وزير الزراعة، وترتيب لقاء مع المستثمر الأردني، لعقد شراكة مع الوزارة في عدد من مشروعات الثروة الحيوانية التي تمتلكها.



كما ناقش رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبد الوهاب، طلبًا آخر مقدمًا من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية؛ للحصول على قطعة أرض في مدينة الشروق؛ لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة 72 فدانًا، تضم عددًا من الكليات الطبية، بالاتفاق مع جامعات بريطانية، إلى جانب إنشاء مستشفى تعليمي دولي تضم 300 سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجاريّ، ومجمع سكني يضم سكنًا للطلاب.



وبالفعل تقدم المستثمر لوزارة الإسكان، ودفع مقدم الحصول على الأرض، ويطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم، فأكد رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الاستثمارات في المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمني واضح لبدء تنفيذ المشروع.



وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لطلب أحد المستثمرين في المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10,000م داخل المنطقة الحرة؛ سعيًا لتوسعة وتطوير شركته المتخصصة في صناعة البويات والدهانات الصناعية، والتي تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم، وخاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.



وخلال اللقاء، نوّه المستشار عبد الوهاب إلى أنه سيتم اصطحاب عدد من كبار المستثمرين من دول الخليج، في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بها.



كما أعلن أنه سيتم قريبًا طرح مساحات من الأراضي تقدر بنحو 25 ألف م2 في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما أعلن أنه سيتم تأسيس وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



واختتم رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار توجه الدولة، بشكل عام، لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، شريطة تحديد إطار زمني بتوقيتات محددة لتنفيذ المشروعات المزمع إقامتها بشكل واضح.