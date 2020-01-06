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حوادث

3 تجار مخدرات يقومون بغسـل 10 ملايين جنيه

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:03 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةمن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة-مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

حيث حاول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك، وقاموا بشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة (10 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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