لأول مرة.. صندوق تكافل البيطريين يصرف 5 ملايين جنيه لـ419 طبيبا فى 2019

قال الدكتور حمدي شاكر، مدير صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة الأطباء البيطريين، إن مجلس الصندوق الحالى اتخذ العديد من الإجراءات لتنظيم العمل والحفاظ على حقوق البيطريين المُشتركين، حيث تم تنويع مصادر تقديم الخدمة، سواء النقابة العامة، أو النقابات الفرعية بالمحافظات، أو مقر صندوق التكافل نفسه، أو الإيداع فى الحسابات البنكية لأول مرة.



وأضاف أن النقابة تستعد خلال العام الجاري 2020، لإتاحة الخصم للنقابات الفرعية من خلال خدمة "فورى"، مثل النقابة العامة، لتسهيل عمليات سداد الاشتراك لكافة الأطباء على مستوى الجمهورية.



وأشار حمدي إلى أنه تم إجراء العديد من الأمور التنظيمية الداخلية للصندوق، حيث تم نقل أكثر من 500 ألف مستند مالى وإداري من مقر الأزبكية، إلى شارع قصر العينى، لجمع مستندات الصندوق في مكان واحد، وشراء وتجهيز وتأثيث مقر النقابة العامة بالقصر العينى وتخصيص جزء للصندوق، وتشكيل الهيكل الإدارى للصندوق، وميكنة إدخال البيانات، بالإضافة إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية الأولى فى تاريخ الصندوق، مضيفا: أصبحت على أتم الاستعداد لتسليم المسؤولية كاملة فى أي وقت.



وأوضح أنه خلال عام 2019، تم صرف منح صندوق التكافل لعدد 419 من الأطباء المستحقين "معاش- وفاة - عجز كلي – استرداد"، بقيمة حوالي 5 مليون جنيه، 4905390.75 جنيه، مشيرا إلى أن ما تحقق إنجاز غير مسبوق فى صندوق التكافل.



وأضاف أنه فى خلال عام 2018 تم صرف منح صندوق التكافل لعدد 242 من الأطباء المستحقين "معاش-وفاه - عجز كلي – استرداد" بقيمة 2 مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه، 2839709.63 جنيه.



وأشار إلى أن إجمالي المنصرف فى العامين الماضيين، أى خلال فترة إدارته للصندوق، بلغ 7 ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه، كما نجحنا في الاحتفاظ بنفس قيمة ودائع الصندوق من أول 2018 وحتى أول 2020، بقيمة 12 مليون جنيه، وارتفاع موارد الصندوق من الاشتراكات من 600 ألف جنيه، إلى مليون و200 ألف جنيه، نتيجة تحصيل الاشتراكات المتأخرة، وتسهيل وتنوع وسائل التحصيل إلى خمس طرق سداد.