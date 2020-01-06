"إيه الكلمة اللي لما تتقال تعرف إن فيه خناقة".. موضوع مناقشة اليوم في "in box"

عرضت قناة "صدى البلد 2" ببرنامج "in box"، حلقة خاصة للحديث عن المشكلات الأسرية، تحت عنوان "ايه الكلمة اللى لما تتقال تعرف أن فى خناقة".



وقام مذيعو البرنامج، الإعلامي أحمد فاروق و نورا سامى و رحمة بحري، بتجسيد بعض الشخصيات الأسرية ومشادات الزوج والزوجة فى البيت.



وقال أحمد فاروق إن كلمة " براحتك" عندما تصدر من المرأة يكون خلفها أشياء كثيرة.



وأوضحت نورا سامى، أن "ما يتم الحديث فيه عبر الشاشة حاليًا ليس له علاقة بما يحدث لهم فى المنزل، وإنما هو نقاش عادي".



وأشارت رحمة بحري، إلى أن المكالمة عندما تأتي من الزوج فى لحظات الخلاف أو بعد الخلاف تختلف تماما عن الطبيعي.