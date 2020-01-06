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عبدالستار حتيتة: السراج انتهى وسيطرة الجيش الليبي على ليبيا مسألة وقت.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:01 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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هاني حسين
قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن فايز السراج انتهى والجيش الليبي تمكن من وضع يده على مناطق كثيرة ومسألة السيطرة على ليبيا مسألة وقت فقط.

وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على سرت ومناطق مهمة في شرق مصراته.

وتابع عبد الستار حتيتة: "السراح ليس لديه شرعية ومحال من السلطات الشرعية للمحاكمة بتهمة الخيانة العظيمة ويعتمد على الإرهابيين ولا يمكن ان تضع الدولة يدها في يد السراج ما عدا تركيا وقطر".

وأكمل عبد الستار حتيتة: "لم يعد هناك أي دولة او جهة تقبل بممارسات فايز السراج التي تحالفت مع الإرهابيين وخرقت كل المعاهدات الدولية".

ولفت عبد الستار حتيتة: "دخول الجيش الوطني الليبي إلى سرت دليل على تقليص نفوذ الميليشيات المسلحة"، مضيفا: "هناك ما لا يقل عن 600 جندي وضابط استخبارات في ليبيا منذ شهر ونصف وليس لهم غطاء قانوني".
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