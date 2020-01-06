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رياضة

نجم البرتغال السابق: محمد صلاح المفضل لي .. وسيكون في منافسة شرسة مع ماني

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد نونو جوميش، نجم منتخب البرتغال السابق، ان المحترف الدولي المصري محمد صلاح هو لاعبه المفضل، وذلك على هامش احتفالية الافضل في افريقيا لعام 2019، والتي تقام في سهل حشيش بالغردقة.

وقال نونو جوميش اليوم الاثنين في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت عقب انتهاء مباراة اساطير افريقيا امام اساطير العالم انه سعيد بالتواجد في مصر، مشيرًا إلى أن تلك ليست الزيارة الأولى له في مصر ولن تكون الأخيرة.

واضاف:" لم نتمكن من التنبؤ بـ اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا، ولكن محمد صلاح هو المفضل لي، ولكنه سيكون في منافسة شرسة مع السنغالي ساديو ماني، خاصة وأنه قد موسم رائع.

وأعلنت شركة بيك الباتروس برئاسة كامل أبوعلي، إتمام التعاقد مع كل من، مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في إفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وابوظبي الرياضية.

ويقام حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا مساء الثلاثاء في فندق الباتروس سيتادل بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح و ساديو ماني ورياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩.
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