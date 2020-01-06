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أخبار العالم

السراج والإخوان نهبوا أموال الليبيين ونقلوها إلى تركيا.. تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:43 م
فايز السراج رئيس
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
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رحيم يسري
قال أبو زيد دوردة، الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي في ليبيا، إن حكومة السراج حولت أموال الليبيين إلى تركيا ومنها الأموال المجمدة بالخارج.

وأضاف أن "إعلان حكومة السراج عن شراء أسلحة من تركيا من ميزانية 2020 ما هي إلا تبرير لتحويل الأموال إلى أنقرة بحجة الدفاع عن أهالي طرابلس، وهي في الحقيقة من أجل الدفاع عن أنفسهم".

وأوضح قيادات جماعة الإخوان في ليبيا "نهبوا البنوك والمال العام ونقلوه إلى تركيا".

وطالب "دوردة"، بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية لإدارة البلاد مؤقتا، بحيث تكون مهمتها إعادة الأمن بمساعدة الجيش، وإعادة بناء المؤسسات الليبية، وتطهيرها من الألغام الإخوانية التي دست بها واستئصالهم من جذورهم حسب قوله.

وأعلن الجيش الوطني الليبي السيطرة الكاملة على مدينة سرت وعودتها إلى حضن الوطن.

وأوضح اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي أن مدينة سرت كانت حاضنة للمجموعات الإرهابية، وعملية تحريرها جرت في غضون ثلاث ساعات وذلك وفق خطة عسكرية محكمة، مشيرا إلى أن تحرير سرت لا يستهدف تهديدا لأي مدينة ليبية ولكن لتطهيرها من الإرهابيين وحماية الهلال النفطي.
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