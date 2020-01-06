نسيج واحد.. السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم بـ عيد الميلاد المجيد للمرة السادسة

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى مسئولية إدارة البلاد إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والأقباط بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم، ويحرص على مشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد من خلال تواجده معهم فى الكاتدرائية وحضور جانب من القداس.



وتعد زيارة الرئيس السيسى اليوم لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة هى المرة السادسة التى يشارك فيها الرئيس السيسى احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ..ونرصد فى السطور التالية زيارات الرئيس السيسى للكاتدرائية سواء المرقسية بالعباسية أو ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، حيث جاءت كالتالى:



عام 2015

في 2015 زار الرئيس السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لأول مرة في السادس من يناير عام 2015، منذ أن زارها الرئيس جمال عبد الناصر.



وشارك الرئيس في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العباسية، وكانت بشكل مفاجئ، ، ولم تستغرق كلمة الرئيس دقائق معدودة، حرصا منه على عدم قطع الصلاة واستكمال قداس عيد الميلاد المجيد، حيث حرص الرئيس خلال كلمته على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد قائلا: « كان ضروري أجيلكم عشان أقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. وأرجو ألا أكون قد قطعت عليكم صلواتكم».



وتابع الرئيس: «مصر على مدى آلاف السنين علمت الإنسانية والحضارة للعالم كله، والعالم منتظر برضه من مصر في الأيام اللي إحنا فيها والظروف اللى إحنا فيها والمهم جدا أن الدنيا تشوفنا كلنا، ولاحظوا أنني بقول دايما إحنا المصريين ومحدش يقول لحد غير كده، إحنا المصريين، إحنا نسطر للعالم معنى ونفتح طاقة نور حقيقية للعالم، ونحن قادرون لتعليم الحضارة والإنسانية وانطلاقها من مصر، ولازم نكون المصريين بس.. إيد واحدة.. وإن شاء الله هنبني بلدنا مع بعض .. وهنحب بعض كويس وبجد عشان الناس تشوف، عام سعيد عليكم وعلى المصريين كلهم، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا، كل سنة وأنتم طيبين يا قداسة البابا».



وهتف المشاركون في القداس: «بنحبك يا سيسي، وإيد واحدة»، فرد عليهم الرئيس قائلا: «وأنا كمان بحبكم، وطبعا إيد واحدة»



عام 2016

وفي 2016 كانت المشاركة الثانية التي يزور فيها الرئيس السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في يناير 2016 للمشاركة في تقديم التهاني للبابا تواضروس وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وتعهد الرئيس خلال كلمته في الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد ببناء وترميم الكنائس التي أحرقت ، حيث قال الرئيس السيسي، آنذاك: «تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما تم إحراقه وإن شاء الله يا قداسة البابا هنخلص كل شيء هذا العام، واسمحوا لي أن أقول لكم ياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده».



وتابع الرئيس: «العام المقبل إن شاء الله مش هيكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيسة إلا وستعود مرة أخرى، ولن ننسى لكم ولقداسة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة والعظيمة خلال الفترة الماضية».



كما توجه بالشكر للحاضرين قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا، وإن شاء الله العام المقبل يكون عام خير واستقرار، تحيا مصر بنا جميعًا.. تحيا مصر».



عام 2017

وفي 2017 زار الرئيس السيسي الكاتدرائية للمرة الثالثة فى السادس من يناير 2017 ليهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد ويعلن الوفاء بوعده بترميم الكنائس ويعد ببناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني ، حيث قال: «ربنا يحميكم كلكم، وأوجه التهنئة والتحية والتقدير للحضور، وكل عام وسنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله، والمشاعر الجميلة تلك متبادلة وكلنا واحد ولازم تتأكدوا من ذلك، وزي دلوقتي السنة اللي فاتت وعدت بترميم الكنائس التي تضررت منذ 3 سنوات والبابا لم يتحدث معي ولم يطلب أو يذكر هذا المطلوب لي وهذا حق له ولكم، وأوفينا اليوم أن كل الكنائس التي أضيرت تم ترميمها باستثناء كنيسة في المنيا وأخرى في العريش باقي بعض التشطيبات الخاصة بهما»، وهو الأمر الذي قابله الأقباط بالزغاريد والتصفيق.



وتابع: «السنة الجاية هتبقى 50 سنة على الكاتدرائية والسنة الجاية هتبقى في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر وأنا أول واحد هساهم في بناء الكنيسة والمسجد، وسنحتفل بالافتتاح العام المقبل فضلا عن مركز حضاري كبير من أجل تعليم الناس أننا واحد وأن التنوع ربنا خلقه علشان نحترم هذا والاختلاف إرادة إلهية ومحاولة تغييرها غير فاهم، ومصر إن شاء الله بينا كلنا هتشوفوها كل يوم».



وأضاف: «هنعلم الناس المحبة والأمان والاستقرار وهتشوفوا مصر حاجة عظيمة جدا ولا نبغى غير السلام لينا ولغيرنا وأي قبيح ليس له مكان والجمال هو ما سنقدمه في مصر وللعالم كله، وبشكركم على حفاوة الاستقبال وربنا يحفظ كل المصريين، وبلدنا والسنة المقبلة سنحتفل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترامنا لبعضنا البعض وديانات بعضنا البعض واختيارات بعضنا لبعض، وهنقدمها ونعيشها وكل سنة وأنتم طيبين.. وأنتهز تلك الفرصة وأقول يا رب أنا هنا في بيت من البيوت، اللهم احفظ مصر وأمن مصر، ويارب الاستقرار لمصر وبلادنا، ويارب أغننا بفضلك عمن سواك».



عام 2018

وفي 2018 زار الرئيس السيسي مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية، للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد وتهنئة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية والمسيحيين بعيد الميلاد.



وصافح الرئيس السيسي البابا وكبار رجال الكنيسة والقيادات الدينية المسيحية، وأعرب الرئيس السيسي عن أطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الإخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا الغالى بدوام التقدم والازدهار، مؤكدا تماسك النسيج الوطنى بين أبناء هذا البلد العظيم بمسلميه ومسيحييه.



وشدد الرئيس على أن روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء شعبنا العريق أقوى وأوثق من أي قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.



وقال الرئيس:« أتقدّم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصرنا الحبيبة باليُمن والبركات »



وأضاف السيسي: «افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح رسالة سلام لمصر والعالم»، متابعا:« أنه لا يمكن أن يتمكن الشر والتدمير من هزيمة الخير والمحبة والسلام».



وقال السيسي: «سعيد بوجودي معكم وأتمني دخول الفرحة على كل المصريين دون تمييز، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يفرق بين المصريين».



عام 2019

وشهد الرئيس السيسي مساء الاحد السادس من يناير 2019 احتفالات قداس عيد الميلاد، في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي رأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



وخلال هذا اليوم افتتح الرئيس السيسي، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى ،كما افتتح مسجد «الفتاح العليم» لترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات.



عام 2020

واليوم تأتى المرة السادسة التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ، حيث حرص على الحضور لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وقدم لهم التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.