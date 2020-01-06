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توك شو

موسى يسخر من مجلس الأمن: قراراته حبر على ورق وقلقان على طول

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الأمن عبر قلقه بشأن الأوضاع في ليبيا؛ موضحا أنه منذ أن عرف السياسية ومجلس الأمن يعبر عن قلقه.

وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن الديكتاتور اردوغان اعلن بنفسه أنه أرسل السلاح والمليشيات والدواعش ولا قرار مجلس الأمن حبر على ورق ولا يوجد أي إجراءات عقابية ضد تركيا.

وتابع موسى: « كل كلمات البيان الصادر عن مجلس الأمن يعبر عن القلق .. مش لاقي كلام غير القلق، طالما قلقان كده أقعد طيب .. فين قرارات الإدانة أو العقاب التي تم اتخاذه ضد التدخلات والانتهاكات التركية في ليبيا».

وأكد موسى، أنه لابد من تعديل منظومة مجلس الأمن، الذي يتحكم فيه الدول الكبار أصحاب المصالح، ولذلك مصر دائما لها مواقفها القوية لان جيشنا قوي يدافع عن بلده ولا يعطي فرصة لأحد أن يقترب منها.
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