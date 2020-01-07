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سيارات

قائمة أسعار سكودا اليوم في مصر بعد تخفيض 2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:52 ص
وكيل سكودا في مصر
وكيل سكودا في مصر
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سكودا skoda اليوم في مصر.

skoda
وكيل سكودا في مصر

skoda fabia
سكودا فابيا تبدأ من 319.900 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.

skoda octavia 2020
سكودا أوكتافيا تبدأ من 390.000 جنيه حتى 499.000 جنيه لأعلى فئة.

skoda superb 2019
سكودا سوبيرب تبدأ من 475.900 جنيه حتى 665.900 جنيه لأعلى فئة.

skoda karoq
سكودا كاروك تبدأ من 499.000 جنيه حتى 585.000 جنيه لأعلى فئة.

skoda kodiaq سعر
سعر سكودا كودياك ٢٠١٩
سكودا كودياك تبدأ من 580.000 جنيه حتى 760.000 جنيه لأعلى فئة.
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