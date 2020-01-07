فضيحة جديدة لـ ترامب.. مذيعة بـ فوكس نيوز: الرئيس طلب مني تبادل القبلات

كشفت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عن فضيحة جديدة للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب تحرشه بها، واصفا إياها بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد.



وقالت المذيعة السابقة في فوكس نيوز، في كتاب مذكراتها الجديد، إن ترامب قال لها: "يجب أن تأتي فجأة في وقتٍ ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل"، لترد هي عليه قائلة: "دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج".



وأضافت في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم "العاشرة مساءً: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة"، أن: "تلك الدعوة جعلتني في موقف صعب علي تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصًا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت".



وذكرت في كتابها أن الرئيس الأمريكي، عندما كان رجل أعمال قبل تولي المنصب، وصفها بأنها "الصحفية الأكثر إثارة على القناة الأمريكية".



وكانت العديد من النساء اتهمن الرئيس الأمريكي بالتحرش بهن، أو ممارسة علاقة معهن، وهو ما نفاه ترامب.